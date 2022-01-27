美國記憶體大廠美光科技2017年控告晶圓代工大廠聯電，主張聯電透過挖角美光前員工，竊取美光的營業祕密，並協助福建晉華開發動態隨機存取記憶體DRAM製程。雙方去年11月達成和解協議，智慧財產法院今撤銷原判決，改判聯電協理戎樂天無罪、美光前主管何建廷和王永銘6個月至1年不等徒刑，得緩刑；聯電則處罰金2000萬，緩刑2年。全案可上訴。

台中地院2020年一審依營業秘密罪嫌判處，戎樂天6年6月徒刑，併科罰金600萬元；王永銘4年6月，併科罰金400萬元；何建廷5年6月徒刑，併科罰金500萬元，另外聯電則被處罰金1億元。

智慧財產法院今改判，戎樂天涉嫌違反營業秘密部分，公訴不受理；王永銘6月徒刑，併科罰金200萬元，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束，並提供100小時義務勞務；何建廷1年徒刑，併科罰金100萬元，緩刑4年，並提供200小時義務勞務；聯電被處罰金2000萬元，緩刑2年。

據了解，聯電是半導體晶圓專工業的全球領導者之一，專注於邏輯及特殊技術，現共有十二座晶圓廠，月產能總計約80萬片八吋約當晶圓。美光科技為創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者。美光指控聯電協助福建晉華開發DRAM技術，何建廷、王永銘等前主管更帶槍投靠跳槽至聯電，因此在2017年下半年，分別在台中地方法院檢察署與美國司法部控告聯電侵害營業秘密。

智慧財產法院指出，審酌美光公司是美國及我國重要的國際級科技公司，長期投入大量人力及資源產出研發成果，亦與員工簽訂有聘僱合約與保密及智慧財產合約，何建廷、王永銘與美光公司簽有保密及智慧財產權合約，應已知悉公司保護營業秘密相關規範，但2人卻為轉職利益，分別由何建廷不為刪除、銷毀美光公司營業秘密進而重製、使用，另外王永銘也擅自重製美光公司營業秘密，提供DR25nmS設計規則參數數值，洩漏給聯電主管戎樂天，影響美光公司權益甚大。

另外，戎樂天雖被檢方質疑，知悉王永銘持有美光公司DR25nmS設計規則及其離子植入等參數跳槽，並將該資料轉為推動聯電公司開發F32奈米DRAM技術用途，不過智財法院認為，戎樂天在詢問及審理時皆供稱，知道聯電公司與晉華公司合作，但戎樂天未參與兩家公司議約與合作過程，尚不足認戎樂天有於大陸地區使用本案營業秘密意圖。

智財法院認為，聯電和美光已達成和解，美光已具狀對本案撤回告訴，對於非告訴乃論部分，對被告從輕量刑判決結果無意見，且何建廷、王永銘已認罪，聯電也積極謀求補償，故認3者應知所警惕，而無再犯之虞，因此都給予緩刑，希望被告能隨時警惕，記取教訓，杜絕再犯。