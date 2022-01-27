國泰金(2882)旗下國泰世華銀行去年8月推出CUBE卡獲得相當不錯的迴響，主打「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」三大權益隨選享3％回饋無上限，創造多元、個人化的創新金融服務體驗，引發辦卡風潮，截至今年1月初，已突破200萬卡，成為國泰世華銀行的主力信用卡之一。

國泰世華銀行觀察發現，年輕族群較善於切換權益；近半年有卡友切換權益近百次；也有卡友「爆刷」超過200萬元，獲得逾6萬小樹點(信用卡)回饋，顯見權益自主切換雖為嶄新概念，消費者依然樂於接受，更有人善用權益切換，讓消費優惠最大化。

國泰世華銀行表示，不只是用數位科技打造金融產品，更希望創造「金融即生活」的環境，為此去年8月推出可在國泰世華網銀App自由切換權益的CUBE卡，根據民眾最常見的消費類別，祭出「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」三大權益方案，卡友透過網銀App自選權益，即可指定消費皆享有3％小樹點(信用卡) 回饋，且筆筆回饋無上限，滿足消費者「一卡在手就足夠」的需求。

國泰世華銀行透過資料庫分析近半年CUBE卡消費數據，歸納出CUBE卡友使用後3大特點：

一、消費旺季驅動權益切換：根據資料庫分析，超過八成的卡友選擇「玩數位」和「樂饗購」方案，主因近年網購熱絡，卡友切換至「玩數位」權益，可享主流電商消費3％回饋、非網購一般消費1％回饋；至於「樂饗購」方案則適用於百貨、餐廳消費享3％回饋，對饕客而言稱得上是「美食神卡」，因此也有不少卡友會切換至「樂饗購」。

CUBE卡發行後，隨即遇到雙11、雙12兩大網購消費檔期，國泰世華觀察發現，這段期間切換至「玩數位」權益的卡友約是平時的五倍，就是為了利用網購優惠最多的期間大量消費。

二、越頻繁切換，消費金額越大：切換權益次數越多的客戶，消費力越高，所賺取的回饋也越多。國泰世華銀行觀察發現，近半年內，有客戶已經切換權益近百次；也有客戶消費超過200萬元，獲得逾6萬點小樹點(信用卡)回饋，換算起來，幾乎每筆消費都拿滿3％回饋，表示，消費者越懂得集中類別大額消費、且有計畫切換權益。

三、年輕客群接受度高：根據國泰世華銀行資料庫分析，已動卡且曾經切換權益的CUBE卡友，有7成集中在21歲至40歲的年齡層，其中21歲至30歲的客群更佔近4成。顯示年輕客群較能接受新形態卡片以及創新數位金融商品，即是所謂的「數位原住民」，因此當CUBE卡這種打破傳統的創新信用卡商品出現，年輕客群也較容易上手並善用。