英特爾周三在歐盟的法院贏得了與歐盟反壟斷機關有關10.6億歐元(約合12億美元)罰款的對抗。英特爾在12年前因扼殺競爭對手，而被歐盟監管單位處以鉅額罰款。
歐盟第二高等法院的這項判決，支持了英特爾的立場，可能也會讓谷歌、蘋果、亞馬遜感到振奮。
英特爾此前遭到歐盟指控，對戴爾、惠普、NEC、聯想等大量購買英特爾晶片的電腦製造商提供回扣的利益，以阻絕超微(AMD)的電腦晶片競爭。
盧森堡的第二高等法院批評了歐盟反壟斷機構的分析，並宣布罰款無效。
法院宣布，撤銷該項對英特爾處以10.6億歐元罰款的裁決所有條款。
歐盟執委會說，將研究判決，並考慮後續可能行動。
該法院在2014年維持了歐盟執委會於2009年的罰款裁決，但隨後在2017年被歐洲最高法院歐盟法院要求，需重新審查英特爾的上訴。
法院認為歐盟沒有充分證明英特爾關鍵的反壟斷行為。而監管機關通常不喜歡企業提供的讓利，擔心可能會引起反競爭；而企業認為，監管機構必須證明這些讓利具有反競爭效果。
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