虎年將至，3天之內，大陸官方連續發佈了5名中管幹部被開除的消息，節前的高密度反腐動作，受到外界矚目。26日，中共中央紀委、大陸國家監委網站公佈了浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇和國家開發銀行原黨委委員、副行長何興祥被「雙開」的消息。此前，24日，同樣在一天之內，3名省部級幹部被開除的消息對外發佈。陸媒形容，這在釋放從嚴治黨、一嚴到底的強烈訊號。

★兩「虎」同日「雙開」

中新網報導，周江勇上一次被輿論關注是一周之前，他出現在反腐大片《零容忍》中懺悔。他是浙江本土幹部，曾先後任職浙江寧波、舟山、溫州、杭州四市，2021年8月，他在浙江省委常委、杭州市委書記任上被查。

按照中央紀委國家監委的通報，周江勇的問題涉及政治、經濟、四風、幹部選任等多方面。例如，「對黨中央決策部署陽奉陰違」，「與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動」「違規配備警衛人員、公務用車」「應私營企業主請託違規選拔任用幹部」「伙同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗」等。

同日被「雙開」的何興祥一直在金融系統工作，曾在中國銀行、農業銀行、國開行任職，2021年9月，何興祥在國開行黨委委員、副行長任上被查。

何興祥的問題大都跟其所從事的金融工作密切相關。比如，貫徹落實黨中央關於防範化解金融風險決策部署不到位、搞變通，甚至自行其是，濫用金融審批權造成重大金融風險，給國家造成特別巨大損失。再如，向管理和服務對象放貸獲取大額回報。

他還利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營、入職就業等方面謀利，並非法收受巨額財物。

★罕見的表述與共同的問題

兩個同日被「雙開」中管幹部，其違紀違法問題中有些表述頗為引人關注。例如，周江勇涉及的「與資本勾連，支持資本無序擴張」，這一表述出現在落馬官員的問題通報中較為罕見。

就在剛剛結束十九屆中央紀委六次全會中，「著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶」被首次寫入中央紀委全會公報。

此外，周江勇和何興祥都存在「對抗組織審查」的問題。周江勇被指「對黨中央決策部署陽奉陰違」「處心積慮對抗組織審查」，對抗組織審查的何興祥還存在「對黨不忠誠不老實」等問題。

此前反腐專題片《零容忍》曾披露了周江勇躲避監督的「處心積慮」，他搞「一家兩制」，他和弟弟周健勇一個從政、一個經商，利用公權力為弟弟經商提供幫助。

周江勇將其弟設置為「防火牆」，在收受商人賄賂中，他本人從不接觸賄賂人，都是通過弟弟作為橋梁。其弟周健勇曾先後八次以「借款」為名收受商人高達9000多萬元人民幣的錢財。

2016年，中央紀委國家監委網站曾在案例分析中解釋過如何認定處理「對抗組織審查」行為。按照官方解釋，對抗組織審查行為，既可以發生在組織決定審查後，也可以發生在違紀行為實施後、組織決定審查前。

比如被審查人在收受他人錢款後，為防備日後可能被組織查處，與送錢人簽訂了虛假的借款協議，這種行為也屬於對抗組織審查。

★新年伊始的高密度「打虎」

隨著周江勇、何興祥被「雙開」，3天之內，大陸中央已經密集開除了5名中管幹部。

24日，一天之內，中共中央紀委、大陸國家監委網站密集通報：原中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生嚴重違紀違法被開除黨籍，原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴嚴重違紀違法被開除黨籍，最高人民法院審判委員會原委員、執行局原局長孟祥嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

「打虎」方面同樣是高密度，新年以來已有5名中管幹部被查，包括：西藏自治區政府副主席張永澤、中國人壽保險(集團)公司董事長王濱、廣西壯族自治區政府副主席劉宏武、四川省人大常委會副主任王銘暉、中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義。

對於新一年的反腐工作，上周召開的十九屆中央紀委六次全會提到「發揚徹底的自我革命精神，堅決消除存量、遏制增量」。

新年伊始，無論是高密度的「打虎拍蠅」，還是反腐電視專題片《零容忍》的熱播，亦或是中央紀委全會上的諸多反腐新動向，都已釋放出從嚴治黨一嚴到底的強烈信號。