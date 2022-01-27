曾銘宗（左）表示，台灣對日本貿易逆差金額非常大，應該是有話語權而非受制於人，況且進口福島食品不代表有較大機會加入CPTPP。（黃世麒攝）

柯志恩指出目前台灣進口食品有1／4是來自日本，已經有日本42縣市的產品，沒有必要再冒險進口福島等5縣有疑慮的食品。（黃世麒攝）

王育敏（左）表示，民進黨政府將「核食」改稱為「福食」，大玩文字遊戲。（黃世麒攝）

傳出行政院院會今天將討論日本福島核食解禁議題，國民黨中央上午偕同智庫、黨團共同舉行「人民食安優先，反對核食進口」，表達反對核食立場。（趙婉淳攝）

日本福島食品解禁箭在弦上，國民黨今天舉行記者會，痛批民進黨在野時強力反對核食進口，主張用食安五環來把關，但2016年蔡政府執政後，卻有意闖關開放核食，不僅程序不正義又自打臉；去年我國對日貿易逆差逾7千多億元，政府對日談判應據理力爭，不應任由日方壓制。

傳出行政院院會今天將討論日本福島核食解禁議題，國民黨中央上午偕同智庫、黨團共同舉行「人民食安優先，反對核食進口」，表達反對核食立場，呼籲政府應正視779萬反核食的民意，勿在春節前後強渡關山。

國民黨副祕書長王育敏說，國民黨捍衛食安立場一路走來始終如一，反觀民進黨在野時強力反對福島核災區食品進口，然而2016年全面執政後，卻又想馬上開放核食，當時被國民黨擋下來，2018年有779萬民眾表達反核食立場，至今疑慮未除，請問蔡政府心中還有人民嗎？

王育敏表示，民進黨又取巧把日本核食改名成「福食」，完全是掩耳盜鈴、混淆視聽，讓人無法接受，而且台灣與日本沒有司法互助協議，一旦廠商違法輸入含有核災疑慮的食品到台灣，我方根本沒有能力要求日方調查、究責、賠償，過去幾年駐日大使謝長廷更未能就此跟日方交涉，當機制不完全，如何幫人民食安把關？

國民黨智庫執行長柯志恩說，進口食品中高達四分之一來自日本，且已進口日本42縣市食品，試問還有差福島5縣市嗎？同時民進黨也無法給予民眾任何安全保證，衛福部相較去年，今年僅多編列2千多萬，處理包含日本等各國的檢測費用，這樣足夠嗎？雖然原能會有成力檢測小組，但相關經費、人力、儀器都未清楚說明，讓人覺得民進黨尚未做好準備。

柯志恩質疑，政府只引用日本數據，台灣自主性在哪裡？拿不出為國人的檢測標準，試問有做好配套嗎？相較日本京都訂出高於政府的把關標準，試問台灣能否也訂出相較嚴格把關核食的標準？

國民黨立委曾銘宗說，國民黨絕對反對開放核實進口，政府決策絕不能以空泛的政治承諾，來交換全民健康權益，因為人民健康是無價的，同時去年我國對日本貿易逆差高達新台幣7千多億元，政府對日談判應相對強勢、據理力爭，不應任由日方壓制，而且開放核食無助於我國加入CPTPP。