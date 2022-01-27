「喝好一點 過好年！」迎接新年新氣象，感謝消費者對支持，cama cafe在農曆年前最後一週上班日，推出「本日精品」系列大杯第2杯半價優惠活動。「精品手沖」系列，會員可享免費中杯升級大杯優惠。

cama cafe過好年優惠為1/30日前，大杯「本日精品」系列咖啡，第2杯半價。另外，2/7日至2/13日，cama cafe會員憑cama APP會員優惠券可享「精品手沖免費中杯升級大杯」優惠。