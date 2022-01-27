滙豐集團在全球各市場推行最嚴格標準的「企業綠色存款」服務，存款總金額已超過12億美元，台灣市場終於出現第一筆合格資金。滙豐（台灣）商業銀行27日宣布，完成首筆針對企業客戶的綠色定期存款，由國內大型上市公司承作，但尊重客戶不公開公司名稱，該筆存款企業的盈餘資金將以貸款的形式為綠色業務和項目提供融資。

滙豐台灣指出，最嚴格標準的「企業綠色存款」，存款企業必須提出明確的綠色用途和目的，並依據滙豐集團的綠色債券框架，以及獲業界普遍認可的貸款市場協會（LMA）綠色貸款原則，確保「綠色」資金完全投入到 「綠色」投資中。此外，資誠聯合會計師事務所亦作為第三方機構監督滙豐集團的永續投資架構，而滙豐台灣將定期提供資金使用報告以確認款項用作綠色之途。

此項作法，目前在英國、美國、加拿大、中國、印度、新加坡、泰國、越南、香港、阿拉伯聯合大公國等市場提供服務，台灣最新加入。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直表示，綠色存款是現金管理類創新產品的其中一項，其目的在將存款端和貸款端兩方的需求進行匹配，一方面可以為企業提供便捷的方式參與綠色金融，另一方面也有融資需求的綠色項目提供更多市場化資金。

越來越多的企業瞭解到友善環境和永續發展的重要性，並希望將其投資組合導向對環境或社會有正面影響的金融解決方案，所幸外商銀提研發的各類綠色創新金融產品不斷興起，提供企業一個重新審視融資業務的機會。中野泰直說，推動綠色金融既是銀行應盡的社會責任，也為企業帶來新的綠色機遇，很多企業都希望能有更多機會參與其中。