搶攻西洋情人節商機，六福旅遊集團推出各式情人節商品，包含台北六福萬怡酒店推出「雙人同饗愛你久久」活動，凡於敘日全日餐廳用餐，拍照打卡上傳至社群平台，並設定為公開，只要照片內有「愛心」元素，即享雙人甜蜜價2099元起+10％，最低優惠76折。Elite Concept一禮莊園則特別設計頂級玫瑰花盒、浪漫奶茶玫瑰鮮花束、時尚「Very Peri長春花藍」擴香永生盆花，女孩收禮時面子十足，也一圓心中羅曼蒂克夢。Elite Bakery一禮烘焙則以「書寫甜戀」為題，主推「情書」長條蛋糕外，還有藏情意的馬卡龍、達克瓦茲、蝴蝶酥、牛軋糖等，一舉擄獲芳心。

Elite Concept一禮莊園融入巧思，特別規劃5款花禮，其中3款頂級花盒選用有「玫瑰花之王」美譽的厄瓜多皇家玫瑰鮮花，每朵直徑最大達10公分，花瓣多至40片，相較一般玫瑰，保存時間更長久，分別為約8朵的「Be my Valentine厄瓜多皇家粉玫鮮花禮盒」2680元、約18朵的「She said yes厄瓜多皇家紅玫鮮花禮盒」4500元、厄瓜多皇家紅玫瑰混搭小巧淡雅粉玫瑰的「Me+you=us雙色玫瑰鮮花禮盒」3680元。另有以Pantone今年度代表色「長春花藍」來做時尚設計的「Very Peri香氛永生盆花」1680元，除紫色玫瑰永生花外，也有索拉花穿插，可灑上喜愛香氛，散發迷人香氣，還有高質感「Love is an attitude奶茶流沙玫瑰鮮花束」1680元。

Elite Bakery一禮烘焙則推「情書」長條蛋糕，每條699元，以散發貴族氣息的封蠟印裝飾，裡面是Q彈柔嫩的泰茶布蕾、費時熬煮的糖炒蘋果，搭配卡士達餡，將果香的酸甜口感和泰式奶茶的特殊風味，堆疊出層層驚喜。還有甜點禮盒「心動」320元（4入），象徵甜戀的心型達克瓦茲，以熱情跳動的心率圖，表達陷入愛情時擋不住的悸動；「泰愛你」499元（9入），巧妙做成泰式奶茶口味的馬卡龍，隱喻太愛你的心動情話。「法式繽紛牛軋糖」598元（9入），表層是水果口味棉花糖，甫入口香甜柔軟，底層以奇異果、草莓、柑橘等新鮮果乾做成的牛軋糖，Q彈不黏牙，尾韻帶點酸甜口感。民眾可至現場門市訂購外，2月7日起也可前往「六福美饌」網站線上訂購。

台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳也推出「雙人同饗愛你久久」活動，於2月10日至2月20日期間，凡用餐時拍照打卡上傳至社群平台，並設定為公開，只要照片內有「愛心」元素，就能以兩人甜蜜價2099元+10％享用大餐，假日加價520元+10％。