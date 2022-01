搶攻西洋情人節商機,六福旅遊集團推出各式情人節商品,包含台北六福萬怡酒店推出「雙人同饗愛你久久」活動,凡於敘日全日餐廳用餐,拍照打卡上傳至社群平台,並設定為公開,只要照片內有「愛心」元素,即享雙人甜蜜價2099元起+10%,最低優惠76折。Elite Concept一禮莊園則特別設計頂級玫瑰花盒、浪漫奶茶玫瑰鮮花束、時尚「Very Peri長春花藍」擴香永生盆花,女孩收禮時面子十足,也一圓心中羅曼蒂克夢。Elite Bakery一禮烘焙則以「書寫甜戀」為題,主推「情書」長條蛋糕外,還有藏情意的馬卡龍、達克瓦茲、蝴蝶酥、牛軋糖等,一舉擄獲芳心。

Elite Concept一禮莊園融入巧思,特別規劃5款花禮,其中3款頂級花盒選用有「玫瑰花之王」美譽的厄瓜多皇家玫瑰鮮花,每朵直徑最大達10公分,花瓣多至40片,相較一般玫瑰,保存時間更長久,分別為約8朵的「Be my Valentine厄瓜多皇家粉玫鮮花禮盒」2680元、約18朵的「She said yes厄瓜多皇家紅玫鮮花禮盒」4500元、厄瓜多皇家紅玫瑰混搭小巧淡雅粉玫瑰的「Me+you=us雙色玫瑰鮮花禮盒」3680元。另有以Pantone今年度代表色「長春花藍」來做時尚設計的「Very Peri香氛永生盆花」1680元,除紫色玫瑰永生花外,也有索拉花穿插,可灑上喜愛香氛,散發迷人香氣,還有高質感「Love is an attitude奶茶流沙玫瑰鮮花束」1680元。

Elite Bakery一禮烘焙則推「情書」長條蛋糕,每條699元,以散發貴族氣息的封蠟印裝飾,裡面是Q彈柔嫩的泰茶布蕾、費時熬煮的糖炒蘋果,搭配卡士達餡,將果香的酸甜口感和泰式奶茶的特殊風味,堆疊出層層驚喜。還有甜點禮盒「心動」320元(4入),象徵甜戀的心型達克瓦茲,以熱情跳動的心率圖,表達陷入愛情時擋不住的悸動;「泰愛你」499元(9入),巧妙做成泰式奶茶口味的馬卡龍,隱喻太愛你的心動情話。「法式繽紛牛軋糖」598元(9入),表層是水果口味棉花糖,甫入口香甜柔軟,底層以奇異果、草莓、柑橘等新鮮果乾做成的牛軋糖,Q彈不黏牙,尾韻帶點酸甜口感。民眾可至現場門市訂購外,2月7日起也可前往「六福美饌」網站線上訂購。

台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳也推出「雙人同饗愛你久久」活動,於2月10日至2月20日期間,凡用餐時拍照打卡上傳至社群平台,並設定為公開,只要照片內有「愛心」元素,就能以兩人甜蜜價2099元+10%享用大餐,假日加價520元+10%。