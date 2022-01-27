加貝爾幼兒園因為與錢都火鍋店找到有重疊的確診者足跡，因此研判為同一條傳播鏈。（圖／指揮中心提供）

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今公布本土增21例，其中仍以桃園最嚴重新增13例，另外8例均為高雄港相關。加貝爾幼兒園因為與錢都火鍋店找到有重疊的確診者足跡，因此研判為同一條傳播鏈，錢都火鍋店仿如西堤翻版。

桃園本土13人部分，分別是加貝爾幼兒園相關8人，一名阿嬤案18631一家五口都確診，這名阿嬤將幼兒園的傳播鏈與錢都火鍋店「串起來」了。桃園加貝爾幼兒園傳播鏈至今已累積18人確診。

桃園部分，還有龍潭退休男相關新增1例，為姊姊餐廳的員工。宜蘭礁溪相關新增1例，但屬於桃園個案。另外還有3例零星個案，分別為案18677為南桃園外籍移工企業快篩陽性、案18686為北桃園50多歲女性因症狀就醫確診，以及案18687為南桃園50多歲女自行採檢陽性，CT值40.2。

除了21例本土之外，指揮中心也宣布今增43例境外移入；確診個案中無新增死亡。而今日新增的境外移入個案為21例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(14例)、印度(3例)、越南、印尼、英國及法國(各2例)、衣索比亞、坦尚尼亞、新加坡、土耳其、菲律賓、南非、芬蘭、日本(各1例)移入；另10例調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,566例確診，分別為3,518例境外移入，14,994例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18418，再次採檢為陰性，改判排除)，累計123例移除為空號。

2020年起累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。