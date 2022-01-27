表特常見女神黃琳有著天使臉孔及前凸後翹的S曲線，唸書時被封為「世新女神」，今日在IG限時動態PO出一支穿大衣跳舞影片，原以為只是造型穿搭影片分享，不料一動作內藏的驚喜全現形，也讓粉絲掀起暴動。

正妹網紅黃琳五官精緻，有高䠷超兇的火辣身材，且神似大陸Angelababy，也被封為台版「超兇Angelababy」，今在instagram 限動PO出一支跳舞影片，能見到她穿著厚重外套且手部跟著擺動，臉部也不時跟著動作搭配適合的表情，在舞動的同時，她突然手部一動作掀開了大衣外套，讓內藏的黑色綁帶比基尼全現形，這套比基尼設計讓黃琳的渾圓半球炸出，而下身的高衩小褲是日前她PO出躺床照，能讓翹臀現形的戰衣，使黃琳火辣指數破表。

而黃琳的影片從抖音分享到IG，讓許多網友看到影片後留言表示：「比青青正多了 流量快給黃琳吧」、「嚇辣」、「手機差點掉下來」、「反差也太大」、「火辣辣」，黃琳這支集可愛性感於一身影片再度圈粉不少人。

此外，日前黃琳也跑到台南玩，並將遊記用照片及影片的方式記錄下來，近日分享在Instagram，開心地寫下「快樂的時候，盡量分享給身邊的人溫暖的能量；可以發光的時候，就不要吝嗇當顆太陽，最喜歡台南了」。從分享的影片中就能看到她穿著高衩小丁比基尼，讓完美翹臀乍現。