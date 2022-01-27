自小客車違停在高雄車站站西路臨停區超過3分鐘，被科技執法設備拍下取締。（高市警局交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

1輛白色自小客車違停在站西路臨停區超過3分鐘，被科技執法設備拍下取締。（高市警局交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

高雄車站站西路取代原先中博高架橋，成為銜接市區南北雙向通行重要道路，因車流量大，且緊鄰車站乘客出入口，常有車輛為接送乘客佔用公車停靠區、汽車臨停區及紅線違停，衍生交通事故；為改閃違停亂象，市警局在站西路設置24小時科技執法設備，一旦臨停超過3分鐘，被偵測到違停即逕行舉發，8天取締違停603件，讓違規率下降近5成。

高市交通大隊表示，高雄車站站西路取代原先的中博高架橋串聯博愛路與中山路，有不少車輛為接送乘客上下車，違停在公車停靠區、汽車臨停區及紅線區域，造成車流壅塞以及發生車禍，經統計，去年4月1日至12月31日，共發生34件交通事故。

為遏止站西路違停亂象，高市警局建置取締違規停車科技執法設備，只要有車輛違停在紅線、公車停靠區或汽車臨停區停等超過3分鐘，系統就會自動判讀違停後，即依法逕行舉發。

交大表示，該項科技執法設備自今年1月16日開始執法取締後，統計至1月23日，8天共計取締違規停車603件，每日平均違停約75件，與宣導期每日平均違停約139件比較，違停下降率達46％，道路交通秩序已逐步改善。

交大指出，該處科技執法設備24小時不分晝夜執法取締，一旦偵測到車輛違規停車就會依法舉發，呼籲用路人行經該路段務必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，避免違停讓荷包失血。