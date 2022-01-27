北市抽查巴西蘑菇「鎘」超標，要求下架。（北市衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

北市抽查竹笙「鎘」超標，要求下架。（北市衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

為保障消費者食品安全，台北市政府衛生局至傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點，共計抽驗蕈菇類產品共15件，檢驗重金屬鉛、鎘項目，及標示查核，檢驗結果5件品質不符規定，不合格率33.33％，已下令業者下架，屆期不改正者，處3萬元 以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，本次抽驗品質不符規定者，5件產品（4件巴西蘑菇、1件竹笙）檢出重金屬鎘超標，不合格之產品，已令販售地點業者立即下架，其中2件巴西蘑菇、1件竹笙案件已責令本轄業者下架回收及限期改正，並納入未來加強抽驗之高風險名單。

衛生局說，另2件巴西蘑菇產品品質不符規定案件經查來源皆屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理，經查證屬實，可依違反食品安全衛生管理法第17條規定，責令業者限期改正，屆期不改正者，可依違反食品安全衛生管理法第48條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說明，本次違規產品皆因重金屬「鎘」超標，人體食入或飲用到含有高劑量鎘的食物或水，會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐和腹瀉。長時間地暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病的產生。

衛生局指出，冬天氣溫較低，民眾普遍都會購買煲湯、火鍋湯品等產品祛寒保暖，應慎選優良有信譽之餐飲店家消費，食品業者也應購買符合衛生標準之竹笙、巴西蘑菇等食品原料，再進行加工或烹調使用，不要使用來路不明的食品原料，並要保留購買來源業者之相關資訊及文件，如業者基本聯絡資料、交易發票、進貨單據等資料，如原料或產品發生問題，才能第一時間溯源找出問題產品來源，保障民眾健康權益。

衛生局提醒，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999(外縣市民眾請撥02-27208889)轉7089。以上稽查結果，可至台北市政府衛生局網站http：／／health.gov.taipei／查詢。