一名男網友日前搭乘台北捷運時，被靠在門邊站立的黑絲襪正妹吸引，但並不是因為對方身材姣好或擁有一雙筆直纖細的長腿，而是因為正妹頭上戴著一個巨大的眼鏡，讓他非常好奇功能，而貼文也引發網友熱議，不少人被正妹的美腿吸引住目光，但也有內行網友秒懂直呼，這是VR眼鏡，可隨身攜帶連手機玩。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文分享照片，只見一位穿著黑色套裝配黑絲襪的女生站在捷運車廂門旁邊，頭上戴著巨大的眼鏡低著頭玩手機。

男網友在北捷上遇到黑絲襪正妹，只見對方戴著超大眼鏡，看上去非常吸睛，引發網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友忍不住好奇詢問大家「她戴的超大眼鏡是什麼？好像是在玩什麼？但有這麼好玩到搭捷運也在玩嗎？」且由於黑絲襪妹的身材姣好，一雙美腿又細又直，讓人看了目不轉睛，因此原PO也開玩笑說「我發誓我是在看妹子......不是啦！是在看眼鏡」。

貼文引起網友討論，不少人坦承黑絲襪美腿的魔力太大，即便原PO直接點明超大眼鏡很特別，眼睛都會忍不住先偷看美腿兩眼。「黑絲美腿讚」、「我承認先看到的是黑絲襪美腿，後來才看到VR眼鏡」、「求上車！有妹子在，玩多久VR都行」。

不過，也有內行網友一眼就注意到超酷的眼鏡，並忍不住驚呼說，這是VIVE Flow日前推出的VR眼鏡，用手機就可以玩，而且眼鏡還能夠隨身攜帶，很方便。「VIVE Flow啦，用手機就能玩」、「在玩搭捷運的體驗遊戲，這樣就有4D體驗了」。