紫光集團過去被視為大陸半導體國家隊，但去年驚傳債務高達上千億人民幣，相關債權人向法院申請對紫光的破產重整，近日北京法院批准紫光集團合併重整計畫，代表董事長趙偉國的時代正式落幕。日媒也披露，紫光旗下兩個記憶體晶片發展計畫接連喊卡，且陣中大將阪本幸雄被爆出已經於去年下半年離開紫光。

日經亞洲評論報導，紫光原先找來日本爾必達記憶體社長阪本幸雄協助建立DRAM事業，盼運用其經驗及人脈，在日本打造100人團隊，並於重慶生產尖端DRAM，不過最終事與願違，阪本幸雄的發言人證實其已經於去年下半年離開紫光。

報導引述消息人士說法指出，紫光陷入財務困境，且中美政經關係緊張，導致取得技術、先進晶片生產設備面臨重重難關，迫使紫光不得不放棄相關業務。此外，紫光也放棄砸下240億美元在成都建立一座3D NAND型快閃記憶體晶片廠。

北京法院在月中核准紫光集團重整計畫，未來有望由北京建廣資產管理有限公司和北京智路資產管理有限公司帶頭的財團，成為紫光集團主導人，部分消息人士表示，他們可能會收購北京建坤所持有49%的股份或全部股份。

紫光將進入全新局面，董事長趙偉國的時代正式結束，趙偉國於2010年接手紫光集團，並透過許多併購案在兩岸半導體業界掀起旋風，他更曾發出入股台積電、買下聯發科等豪語，不過趙偉國的迅速擴張反而導致紫光欠下龐大債務，最終走上破產重整的命運。