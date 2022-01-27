Omicron出現新變種。

Omicron不只有妹妹BA.2，外媒報導，世界衛生組織（WHO）指出，Omicron家族一共有4種病毒株，包括「B.1.1.529」、「BA.1」、「BA.2」及「BA.3」。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《太陽報》（The Sun）報導，目前全球一共有4種不同的Omicron病毒株在流竄，最先出現的是B.1.1.529，在2021年11月被WHO列為「高關注變異株」（variant of concern，VOC）。

後續再演變出BA.1、BA.2及BA.3。BA.1傳播力超強，至今已經擴散至全球171個國家；BA. 2擴散至至少40國，全球有超過8000例病例；BA.3病例仍非常少。

世衛21日公布的報告指出，雖然BA.1仍是全球最廣為流行的病毒株，不過從印度、南非、英國、丹麥的疫情趨勢來看，BA.2的病例正在增加。目前仍不清楚BA.2的傳播因子等相關特性，不過世衛官網強調，包括免疫脫逃及致命性等特質調查應該獨立於BA.1之外。

針對Omicron還有其他家人，報導指出並不令人意外，就像Delta也發展出超過200種亞變種，而且多數亞變種都和原始變異株相近，在嚴重性及免疫力方面不太會造成額外影響。

倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授暨基因研究所長巴盧（Francois Balloux）表示，隨著時間推移，病毒會快速演化，不同變異株不斷突變，新冠病毒也不例外，平均每個譜系每個月會出現2次突變。

他說BA.1及BA.2約有20個不一樣的突變，其中只有少數位在抗體識別的重要區域，而且目前也沒有證據顯示兩者在免疫逃脫、致命性等方面存在差異。