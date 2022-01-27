大陸國家廣播電視總局近日發佈《電視劇母版製作規範》，作為廣播電視和網路視聽推薦性行業標準，自2022年4月1日起施行。《規範》對電視劇正片、片頭片尾、前情回顧、下集預告等附加內容的時長進行了規範，常規劇集正片時長不少於41分鐘。

除了常規劇集正片時長不少於41分鐘，片頭時長也規定不超過90秒、片尾時長不超過180秒，前情回顧、下集預告的時長原則上均不超過30秒，每集結尾畫面與下一集開始畫面如有重複內容，時長不超過30秒，目的在引導製作機構及播出平台不斷優化完成片內容，提升電視劇觀感，維護廣大觀眾的收視權益。

大陸國家廣播電視總局微信公眾號發布的書面答問指出，《規範》中對署名提出要求，主要有兩方面考慮，一是加強著作權保護，通過規範電視劇署名方式，引導全行業提高電視劇著作權保護意識，更加有力保護創作、保障公平，營造尊重原創、誠信守法的良好氛圍。二是引導行業樹立良好風氣，扭轉少數明星演員攀比排位等不正之風，宣導演職人員加強自律，崇德尚藝。

《規範》在提升電視劇畫面和聲音品質上，也提出技術要求。指出電視劇母版應優先採用4K超高清格式製作和存儲，規定高清電視劇母版應採用BT.709色域，4K超高清電視劇母版應採用BT.2020色域，可支援標準動態範圍、PQ高動態範圍、HLG高動態範圍；《規範》要求電視劇聲音取樣頻率不低於48kHz，聲音取樣值的量化精度不低於24bit，明確了聲軌數量和聲道分佈要求、響度和電平的技術指標，努力為觀眾提供更清晰、真實的呈現效果和視聽體驗。

為便於電視劇母版的製作、交換和存儲，《規範》建議母版採用MXF、MOV或IMF格式進行封裝，並規定了每種封裝格式對應的編碼方式與編碼碼率，在保證電視劇母版聲畫品質的基礎上，增強母版的相容性和交換便利性。電視劇母版的存儲介質方面，《規範》建議使用藍光碟或硬碟作為存儲介質，降低介質成本，便於母版檔的存儲、備份和複製，也方便進行後期修改，降低製作機構和播出機構成本。