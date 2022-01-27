半導體矽晶圓大廠環球晶併購德國世創（Siltronic）案，僅剩德國審查的最後一關，隨著1月底的審查期限將屆，傳出德國政府可能會以讓收購案到期失效的方式，讓交易破局。

外媒報導指出，德國經濟部經過近1年多來的審查，普遍仍抱持懷疑態度，報導指出，德國2020年起緊縮對外國收購的規則，以保護其「關鍵基礎設施」，由於矽晶圓為半導體關鍵材料，半導體短缺問題也擾亂許多產業，各國已將半導體技術視為國安考量。

報導引述知情人士消息表示，德國經濟部對出售世創仍有疑慮，但又不太可能完全反對此併購案，若在截止日之前未能獲得核准，也就不會讓案子正式通過。不過，德國經濟部發言人Beate Baron表示，審查正在進行中，無法對結果表示評論。

環球晶是在2020年11月底宣布公開收購德國世創，總價為37.5億歐元（約新台幣1170億元），收購價為每股125歐元（約新台幣3900元），收購案原本預計2021年下半年完成，環球晶可望成為全球第2大半導體矽晶圓廠。

收購案2021年已陸續取得德國、奧地利、韓國、台灣、新加坡、美國的反壟斷主管機關，以及美國外國投資委員會審查通過，中國大陸國家市場監督管理總局也已在上周完成審查，現在只剩下最後一道關卡，即需取得德國聯邦經濟部核准，且併購案必須在2022年1月底前通過審查。