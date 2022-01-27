台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，個性幽默親民，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，近年題材更是多元，深受觀眾喜愛，無論主、副頻道都破百萬訂閱，如今到了農曆年前夕，他也跟公司夥伴一起開尾牙趴，都拍成了影片全紀錄，片中身為老闆的蔡阿嘎尾牙禮物不手軟，要什麼禮物直接自己填，讓網友看了好生羨慕，直呼：「別人的老闆不會讓人失望！」。

蔡阿嘎創辦的「大頭佛工作室」近日吃尾牙，全程拍成影片紀錄，蔡阿嘎感念員工這一年來的辛勞，尾牙抽獎直接升級，讓大家想要什麼禮物自己填，但玩法不太一樣，每個人都有機會賭賭自己的運氣，跟老闆一起抽撲克牌比大小，只要點數比蔡阿嘎大，就能把禮物帶回家。

而他開局就自爆，員工希望得到阿聯酋航空4張台北到紐約的來回機票，加上20天假，蔡阿嘎抽到8輸給對方的K，立刻大失血，而當天他還送出了iPhone 13 Pro Max、iPad Pro、MacBook Air、Pencil、剪片主機、投影機、喇叭等，全都兌現大方送。

其中最特別的一個獎項，是員工阿筑許願「有薪假30天」，她特別註明了是工作日，蔡阿嘎於是跟阿筑抽了卡，兩人開牌時，蔡阿嘎瞄到自己牌面比對方大，當場「做牌」換成點數小的，而這其實是他的心意，蔡阿嘎後來透露，知道阿筑平常需要照顧家人，因此故意輸給她，讓場面瞬間變得感動，網友看了也紛紛泛淚，「看到筑那段直接眼淚奪眶而出！」、「別人的老闆不會讓人失望」、「這麼體恤員工的老闆真的很少了」，覺得蔡阿嘎會紅真的不是沒有原因的。