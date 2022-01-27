馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi）有著不科學的S曲線性感身材，雖然只有162公分，但誇張的上圍和性感的翹臀讓她拍照時一舉一動都充滿女人味，近年來她曬美照布料也越穿越少，讓粉絲鼻血直流，最近她曬出自己穿白色T恤玩水槍的辣照，可見她上衣盡濕，露出激凸兩點，18禁的尺度引來網友狂刷愛心。

蕭佩兒作風大膽又敢秀性感照片，如今在IG雖然只有400多則發文，粉絲數已經飆破1622萬，又名「糖糖」的她今年初挾著這股人氣，登上《閣樓》雜誌年初號封面，對此，她曾興奮回應沒有言語能形容她的興奮與快樂，「這一切像是在作夢，我非常感激」。

然而消息在馬來西亞傳開，也引來部分保守派的網友及民眾反彈，當時媒體報導，昔日教過蕭佩兒的老師見她搖身變成性感網紅，還成為美國知名成人雜誌封面人物，實在難以置信，回憶蕭佩兒過去在印象中是個內向乖巧的學生，沒想到長大後竟變成性感女模，蕭佩兒老師看到照片時，更坦言：「我嚇到了」。

蕭佩兒不僅有真人版娜美封號，也有入選為「大馬最性感女性 Top 100」，但她會走紅完全是誤打誤撞，媒體報導，因家中經濟狀況不好，蕭佩兒年紀輕輕時就出社會工作養家，因某次送修電腦，被有心人陷害流出不雅照，她才索性自己開始公開性感大尺度照片，沒想到因此成名，還獲得雜誌編輯青睞登上封面，成為遠近馳名的大馬波神。