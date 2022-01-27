新北市土城區是微笑山線旅遊路線的一環，轄內的朝山步道將近60年未曾大整修，砂岩磚鋪面因長年磨損，逐漸尚失止滑效果，排水功能也下降，常出現登山民眾滑跤事故。土城區公所2020年著手提出改善計畫，斥資700萬元改善，步道今舉行啟用儀式。新北市長侯友宜表示，推動微笑山線最重要的改善，就是讓步道環境安全舒適，改善後的朝山步道相信會吸引更多親子前來踏青。

朝山步道是通往承天禪寺的主要路徑，尤其朝山步道是知名佛教僧侶「廣欽老和尚」的信眾在1961年親手打造完成，因此對信徒而言別具意義，但也因年代久遠、易生青苔，不少山友、信徒也反應氣候濕潮就容易滑跤，希望以人工翻修，在保有步道樣貌下，兼顧安全品質。

土城區公所指出，朝山步道鋪設至今，這是第一次大翻修，區公所為了推動改善，向內政部營建署申請「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，去年7月開工，針對排水不良、原石鋪面長年磨損與青苔堆積問題改善外，為保有原始風貌並兼顧步道安全，也採用分層施工進行整修，保留既有原石，而步道周邊的解說牌、戶外椅、圍籬也連帶翻修，營造舒適安全與親近大自然的步道。

侯友宜、觀旅局長楊宗珉、當地民代等今前往踏青視察。侯友宜表示，土樹三鶯微笑山線交通方便，搭乘大眾交通工具就可抵達，朝山步道將土城各個重要景點的重要串連，可藉由步道抵達承天禪寺、桐花公園、火焰山及賞螢步道等特色景點。如將範圍向外擴張，更是新北市微笑山線在土城區重要的銜接步道。

侯友宜說，這次朝山步道整修，讓環境變得更安全舒適，雖然僅有900公尺，但每逢4月至5月桐花祭，便有1000人次以上造訪，對當地觀光發展極為重要，這次新北中央一起合作，盼能達到「親山」、「親近」及「親密」的大自然，讓民眾出遊踏青更放心。