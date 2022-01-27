美國聯準會最快可能會在三月升息，美股期貨盤三大指數中，目前道瓊跌1%左右，標普500跌1.3%，那斯達克則跌1.6%，故27日亞太股市也全部走軟。

盤中，香港恆生跌幅增至4%，以科技股為主的恆生科技指數更是跌近3%。陸企在香港上市的科技族群大幅走軟，阿里巴巴跌5.13%，京東跌3.93%，美團跌4.8%，百度跌2.96%，騰訊也跌2.07%。

中國大陸方面，深成指跌幅一度擴大至1%，上證指數也跌0.69%。同時，日本日經225指數，以及韓國KOSPI，雙雙都曾暴跌超過3%。

韓國三星電子27日最新季報，上季營利年增53%，但季減12%。三星電子表示，將增加資訊科技的研發，至於賺錢的內儲業務項目，預估2022年伺服器需求可望再成長。不過，供應鏈供貨不均問題還是存在。

季報雖傳出好消息，但27日三星股價盤中一度重挫約2%。

在澳洲方面，ASX 200紅翻黑，指數開高走低跌1.77%。台北股市封關休市，因此逃過一劫。

26日美國時間，國際油價曾創7年多新高，並來到90美元價位。不過，27日亞洲交易時段，原油價不再上漲反而出現下跌。同時，美國原油期貨下跌0.29%，而倫敦布蘭特也跌0.4%。

不過，俄羅斯與烏克蘭之間情勢仍緊張，加上27日朝鮮又發射兩枚彈道導彈，光是在元月份就有過六次導彈試射，這些地緣政治不穩局面，油價短期下修機會不太大。

至於亞太匯市方面，泰銖以及韓元兌美元的貶值幅度較大，日圓則持平。