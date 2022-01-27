資深主播沈春華專業形象深植人心，不吝嗇分享生活的她，每回在臉書發文都引發討論，昨（26日）曬出歷年主持節目的照片，並感謝公司當年給了她很多表現機會，凍齡模樣更是引起網友討論。

沈春華曬出多張昔日主持節目的照片與網友分享，表示台視是啼聲初試的娘家，由於給了許多機會，讓她能參與兒童、綜藝甚至到益智等各類型節目，提及當年網路不發達的年代，剪報是蒐集資訊最簡易可靠的方式，也讓她回憶起當年有位榮民伯伯，不僅跨15～20年幫她蒐集新聞剪貼簿，還有編碼跟標題目錄，更在報導旁附有註釋及感想，如今再次回味讓她感動不已。

沈春華點出媒體生態變化驚人，究竟未來在哪裡？是許多人困惑並追逐的疑問，慶幸自己能夠在其中學習成長，並一路陪伴許多人，她也提及在媒體生涯最感榮幸之事，就是許多人對她說「我是從小看妳的電視節目長大的」，此話也勾起網友無限回憶，紛紛留言：「好懷念我愛紅娘還有益智的強棒出擊」、「我是聽沈姊姊說故事長大的」、「謝謝沈姐姐當年的快樂小天使」、「看到盛竹如和趙樹海就感覺回到童年」。

此外，沈春華PO出年輕嫩照也引來網友朝聖，眼見歲月沒有在她臉上留下痕跡，紛紛留言：「請問到底吃了什麼牌子的防腐劑」、「沈姐怎麼可以這樣犯規，一直都沒有變」、「都沒變耶，一樣這麼年輕的模樣，根本是不老女神」。

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