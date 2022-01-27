央視新聞報導，今天（27日），大陸交通運輸部新聞發言人劉鵬飛在新聞發布會上表示，做好疫情防控是冬奧交通服務順利進行的重要保障。為切實保障防疫安全，交通運輸部與北京冬奧組委、屬地人民政府緊密協作，按照閉環內外「分區不重疊、流線不交叉、界面嚴管控、人員不跨區」的要求，全力做好疫情防控工作。

一是細化防疫要求。按照北京冬奧會疫情防控總體指導意見和工作方案要求，制定冬奧交通疫情防控方案和指南，細化閉環內外各類涉奧人員、交通運輸各場景、各環節的疫情防控措施。

二是壓實防疫責任。建立完善防疫機制，將防疫責任落實到具體負責人，加強對各崗位人員特別是閉環內工作人員的防疫培訓，強化防疫演練，確保場站和交通運輸工具一線從業人員熟知防疫要求。

三是落實防疫措施。指導交通運輸服務保障單位落實落細交通場站、交通運輸工具和郵政營業場所消毒通風、測溫驗碼、個人防護等各項防疫措施，加強閉環內人員「點對點、一站式」運輸組織，堅決避免「脫環」「破環」現象。

四是強化疫情處置。時刻保持疫情應急處置體系在線，一旦發生異常情況，及時做好人員信息登記、接觸區域消殺、配合流調溯源等工作。

自1月4日為提前來華人員提供部分交通服務以來，冬奧交通疫情防控措施執行良好，服務保障規範有序。

下一步，大陸交通運輸部將按照冬奧會疫情防控總體要求，聚焦開閉幕式、人員抵離、跨賽區轉運、運動員轉場等關鍵環節，統籌做好交通運輸疫情防控和運輸服務等工作，全力保障涉冬奧人員交通環節健康安全，為冬奧會安全順利舉辦提供有力保障。