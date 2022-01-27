春節將至，新北市府今年準備2000個「春節平安袋」，放置在167個派出所和據點，讓有生活急需的民眾索取，除有民生物資，還有保暖衣物，讓民眾過好年。另「幸福保衛站」、「好日子愛心大平台」待用餐春節期間照常運作。

新北市社會局今舉辦記者會，侯友宜致詞時表示，因過年期間許多政府機關都放假，唯有各地的警察局和派出所、分駐所，持續24小時守護市民。

侯友宜說，春節平安袋從猴年開始，在社會局長張錦麗的建議和媒合下，警察局、民政局、教育局和社會局通力合作，前後7年共發放1萬1300份平安袋。讓在年假期間，有家庭因遇緊急突發狀況時，可以即時應急。

海山分局文聖派出所女警張巧穎表示，有次她在訪一個少年個案時，少年不在家，家中卻有位獨居的長輩，因屋內家徒四壁，阿公在等待孫子下課後從學校帶回營養午餐，讓她於心不忍，返回派出所後將善心人士平日所捐贈物資拿給阿公，希望他們能溫飽。

慈祐宮主委陳圓光表示，每年春節期間，各宮廟都會準備熱食，今年因考量疫情，避免群聚飲食，因此改成外帶。台灣優衣庫公司UNIQLO副理蕭斐璠表示，該公司全台共捐助1萬4000件衣物，這次為響應新北市春節平安袋，捐贈2500套刷毛床墊及1800件衣物。

元亨寺台北講堂、新加坡商艾益生台灣分公司、正方天恩功德會及土城修圓慈善會等合力贊助。社會局長張錦麗表示，每袋物資有15項麵條、罐頭、泡麵，甚至口罩、暖暖包等，價值約850元，也感謝嘉里大榮物流公司，將2千個平安袋送到167個派出所和據點。