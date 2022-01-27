大馬鋼琴家李元玲（Cathryn Li）以精湛琴藝、清純高顏值和魔鬼身材，讓她在網路上擁超夯人氣，還擁有「鋼琴女神」的美名，而李元玲昨（26日）則有感透露，她10歲就練琴是為了追隔壁鄰居男孩「希望能得到他的注意力。不懂現在他留意到我了沒」，李元玲同時也曬出，身穿深V細肩帶洋裝彈鋼琴的影片，吸引不少粉絲留言，希望博得女神的注意。

不吝嗇放送福利的李元玲，昨就在IG曬出彈琴影片，她身穿深V細肩帶的洋裝入鏡，李元玲大展琴技，她優美的跟著音樂擺動身體，畫面超氣質又絕美，1分鐘的彈琴片讓人不知道要看李元玲的琴技還是她的好身材，同時，李元玲也提到：「以前10歲時，練琴是為了追隔壁鄰居男孩，年紀小小就很急著彈一堆炫技的曲子，希望能得到他的注意力。不懂現在他留意到我了沒」。

李元玲發文一出，吸引不少粉絲紛紛留言喊：「很有天分。10歲就學鋼琴」、「才女好正」、「相比起看你健身的片，更喜歡看你彈琴的片！」，還有人歪樓留言：「有留意到喔～因為你健美的身材」、「你每次都光著腳彈啊，不過美腳」、「結果現在一堆男粉注意妳了」。

其實，李元玲身材是出名的火辣，她不只擁傲人上圍，小蠻腰竟然比大腿還細，但也因人紅是非多，李元玲日前就遭質疑，何沒有6塊腹肌，而是「11字」腹肌，對此，李元玲大方表示，每個人體質不一樣，腰越粗、腹肌越寬，更容易看到6塊，「腰越細，腹肌不夠位置就會往前突出，看起來像11」。