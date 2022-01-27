有民眾發「做夢文」，表示夢到前往九九峰制高點，路上疊石、布條、拉繩均被清除，還提醒後面要入山的人要注意自身安全。(翻攝臉書登山借問站／吳建輝南投傳真)

位於埔里事業區第15林班的告示牌，提醒民眾已經進入九九峰自然保留區。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

有民眾提醒，「就呼籲不要前往登山，並非正式路線，如果出事了真的讓人難過」。(南投林管處提供／吳建輝南投傳真)

南投草屯九九峰步道，近年成為登山郊遊民眾所喜愛的步道，去年10月起該步道封閉整修，但網路許多討論區，仍有民眾分享九九峰制高點美景照，南投林管處表示，目前步道整修尚未完成，而制高點路線屬於自然保留區範圍，未申請取得許可逕自前往，依法可以處新台幣3萬元以上15萬以下罰鍰。

九九峰步道所管轄單位屬南投林管處，因為步道上下來回僅約一個小時，近年成為中部地區熱門健行路線，環狀的步道可以自行選擇左上、右上皆可，而步道啟用至今已經10年，去年10月12日林管處將步道全線封閉，進行整修工程，預計今年農曆年後開始驗收，待完成驗收後才會開放。

有山友表示，九九峰制高點地形相當容易出事，因此林務局才不敢將它變成正是路線，但因為路險具有挑戰性，近年越來越多人申請，因此有山友主動放置石頭、繩子等方便後面山友攀登的輔助用具。

南投林管處表示，九九峰自然保留去是九二一震災後保存地震崩塌斷崖的特殊地景，2000年時公告設立，面積超過1212公頃，涵蓋台中霧峰、太平以及南投草屯、國姓，受到文資法嚴格保護，地貌景觀不得受人為干擾，因此僅提供做為生態保育、科學研究及環境解說之場域，並不適合攀登。

林管處說，因為有民眾在網路分享刊載九九峰制高點美景，吸引不少遊客前往，步道位置在保護區外，但制高點路線則在九九峰自然保留區範圍內，因此未經申請不得擅自進入，目前已在自留保留區境界設置告示牌，也將不定期與森林警察辦理保育巡查工作，未經申請核可進入者，將依《文化資產保存法》處3萬元以上15萬元以下罰鍰。