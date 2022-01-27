「愛地球、挺環保」概念，成為金融機構產品銷售和公益的重點。匯豐(台灣)商業銀行宣布完成該行首筆針對企業客戶的綠色定期存款，該筆存款由國內大型上市公司承作，存款企業的盈餘資金將以貸款的形式為綠色業務和項目提供融資。而上海銀行則贊助「台大校園護樹計畫」，上海面對全球暖化後的極端氣候，對抗全球暖化，最直接最便宜的方式就是種樹(護樹)，因為一棵樹每年平均可以減少12公斤的CO2，樹木也可涵納調節水分。

匯豐銀的綠色定期存款，這些項目必須擁有明確的綠色用途和目的，並依據匯豐集團的綠色債券框架，以及獲業界普遍認可的貸款市場協會(LMA)綠色貸款原則，經由最嚴格的標準確保「綠色」資金完全投入到「綠色」投資中。此外，資誠聯合會計師事務所將作為第三方機構監督匯豐集團的永續投資架構，而匯豐台灣將定期提供資金使用報告以確認款項用作綠色之途。

匯豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直說明：「越來越多的企業瞭解到友善環境和永續發展的重要性，並希望將其投資組合導向對環境或社會有正面影響的金融解決方案，因此各類綠色創新金融產品不斷興起，提供企業一個重新審視融資業務的機會。綠色存款是現金管理類創新產品的其中一項，其目的在將存款端和貸款端兩方的需求進行匹配，一方面可以為企業提供便捷的方式參與綠色金融，另一方面也為有融資需求的綠色項目提供更多市場化資金。」

綠色存款的運作形式與一般存款無異，其優點為穩定的本金及可以預測的回報，適合於傾向利用現金投資在環境項目而非證券市場的企業客戶，綠色存款更有其實質意義，除了能夠協助企業將永續元素融入現金管理業務中，更可進一步讓企業在低碳經濟轉型中達到更佳的ESG表現。

上海商銀長期投入環境保護，持續推展「愛地球·挺環保」公益活動，特別攜手上海商銀文教基金會共同贊助「台大校園護樹計畫」100萬元，以贊助方式認養校園樹木，並將贊助款項作為台大校園樹木健康檢查、防蟲防病之照護。台大的校園中擁有40公頃以上的綠地、蓊鬱成群的樹林，為了照料這些樹木，近年來臺大與校內專家合作，除例行的維護工作外，也持續為樹木們進行健康檢查及營養補給、生長環境改良，但缺乏充裕的經費。台灣大學周家蓓副校長表示，自2020年世界地球日該校財務處開始有校園護樹計畫，每一年照護樹木需龐大的費用，於是想讓更多對於自然保育有心的人士，能共同出一份力量，來維護校園樹木參與護樹計畫，此次非常感謝上海商銀的響應，校方也特別選擇具地標性及能彰顯義舉，以位於校園傅鐘旁行政大樓前的2棵近百年樟樹讓上海商銀認養掛牌，也希望在上海商銀的帶動下，能有更多企業接續響應。