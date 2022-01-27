瑞銀集團(UBS)已同意收購美國的自動化理財服務供應商Wealthfront，該公司管理著270億美元資產。兩家公司表示，交易價值14億美元，將全以現金進行，交易將於今年下半完成。

Wealthfront在美國有超過47萬名客戶，並迎合了富裕的千禧世代和Z世代投資人需求。

瑞銀說，將加快在美國成長的雄心，擴展公司對富裕投資人的觸角，並擴大其分銷能力。

雙方在聲明表示，Wealthfront將成為瑞銀全資子公司，並將在瑞銀的全球財富管理美國公司之內，進行業務拓展。

瑞銀執行長Ralph Hamers說，Wealthfront的能力和客戶加入了公司的全球投資生態系，有助於美國業務的成長。

Wealthfront執行長David Fortunato說，加入瑞銀集團，可以讓公司提供給客戶更多服務和研究。

瑞銀曾在去年10月指出，希望為美國可投資200萬美元的富裕客戶建立一數位化和規模化的諮詢服務模式。