示意圖／中新社

大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光昨晚（26日）表示，「盲目取消或放鬆對國際旅行的限制會帶來災難性後果」。

世衛組織官網19日發公告稱，大範圍實施旅行限制並不能有效遏制新冠病毒在全球的傳播，各國對國際旅行的限制措施，並沒有發揮作用，甚至在不斷加劇社會和經濟壓力。尤其是Omicron變異株出現以後，這種限制國際旅行的措施在防控中證明是無效的。

對此，曾光在個人微博表示，這並非強制性的建議，在一定程度上反映了一部分西方國家學者的意見，但他認為，這些意見不夠完善，因為不同國家的國情不一樣，採取的防控措施力度不一。

他指出，中國採取的一系列防控措施在中國都被證明是有利的。現在情況他認為不適合放鬆、甚至取消對國際旅行的限制，這樣做可能會帶來災難性的後果。

曾光說，逐漸取消限制的西方國家並不完全是出於對公共衛生的科學判斷，而是因為國內的社會經濟遇見了難以克服的障礙，被迫採取這樣的措施。

但他強調，中國的國情能夠做到動態清零。「儘管Omicron出現以後，防控難度明顯加大，防控成本明顯增加，但是這種增加我覺得並不是必然的結果，這和不精確的防控有關係，也和缺乏一些科學指導下的防控措施有關。」

他表示，目前大陸疫情多點暴發，已有的防護措施只能加強不能削弱，主要在於人群免疫係數免疫覆蓋還存在空白，已經打了疫苗的人的抗體大幅度減退，第三針加強針還沒有很充分。