橋頭地檢署指揮廉政署等單位搜索中油煉製事業部執行長徐漢的辦公室，起出一批現金。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

中油煉製事業部執行長徐漢疑似與業者過從甚密，收受賄賂，橋頭地檢署於26日指揮廉政署南部地區調查組等單位搜索徐漢的辦公室，查扣現金2700餘萬元新台幣。檢方漏夜偵查，訊後27日向法院對徐漢聲請羈押禁見、劉嫌羈押獲准。

橋檢日前接獲情資，指徐漢疑似與業者過從甚密，收受賄賂。橋檢檢肅黑金專組主任檢察官謝肇晶、廉政署駐署檢察官嚴維德，與廉政署南部地區調查組，及法務部調查局高雄市調查處等單位組成專案小組偵辦。

專案小組於1月25日跟監發現劉姓業者疑似有取得賄款、前往徐嫌的辦公室等情事，立即向法院聲請搜索票，於1月26日搜索徐害的辦公室等地點，查扣現金2700餘萬元，並通知被告徐漢及業者李嫌、黃嫌及劉嫌等人到案說明。

調查小組調查發現，徐漢利用職務有核定該事業部及所屬部門採購需求的權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

此案經廉政署駐署檢察官嚴維德、檢察官蘇恒毅等人漏夜偵訊後，認為徐漢、劉嫌涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪等罪嫌。李姓業者、黃姓業者涉犯貪汙治罪條例違背職務行賄罪及政府採購法詐術投標罪等罪嫌，均向橋頭地院聲請羈押禁見。

法官於凌晨4時許裁准被告徐漢押禁見、劉嫌羈押，其餘李姓被告、黃姓被告別諭知80萬元、30萬元交保候傳。後續除由專案小組擴大偵辦。

中油發言人張瑞宗指出，徐漢在2019年8月到任，相關業務推動順利，過程中沒有發現採購案有任何異常，目前該案件進入司法偵辦階段，中油全力配合檢廉單位調查，公司內部也將全面清查徐漢任內相關採購案，釐清是否有其他不法或有相關人員涉案，同時已將徐漢調整為非主管職務，並依法停止其職務，至於執行長一職改由副執行長代理。