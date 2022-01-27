21歲網美青青前年因捲入YouTuber放火被仙人跳疑雲而知名度暴漲，積極地經營白富美人設，卻遭網紅「小商人」揭發詐財、被金主包養且已婚，並喊話要把證據交給警方，青青才低頭認錯，神隱期間還流出一段疑她上空的3分鐘影片，引發熱議；而青青的丈夫傳言就是她口中的老闆。

去年6月全台本土確診數高升且鬧疫苗荒，結果青青在IG限時動態聲稱受到公司老闆的邀請，目前人在美國拍廣告，順便打輝瑞疫苗，並甜讚老闆「全世界多處都有置產，直接派司機來機場接風，直接飛奔打疫苗」，再說：「下飛機直奔輝瑞～！老闆秘書幫偶（我）預約來打免費輝瑞，有這麼順利的行程，真的感恩老闆」。

不僅如此，青青當時還宣布要招待一名幸運的粉絲到關島接種疫苗，5天4夜的機加酒都不用發愁，期間還不停打卡拉斯維加斯、冰島、杜拜、法國等地的美照，羨煞不少粉絲。

根據《鏡週刊》報導，青青該趟美國疫苗之旅，陪同者就是現任丈夫，但她對外都只稱對方為「老闆」；至於現在外界熱烈討論的疑青青私密片，青青神隱中無法連絡到，她的老公則回應未看過內容所以不予置評。