英國首相強生（Boris Johnson）26日在英國國會下議院應詢時指出中國軍機擾台無助台海和平及穩定，並強調兩岸和平且具建設性對話的必要性。外交部表示，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

針對中國侵擾我國防空識別區，軍機單日來犯數量最近再創新高記錄，英國國會下議院保守黨議員巴特勒（Rob Butler）26日質詢強生首相表示憂慮。強生首相應詢時明確指出，共機擾台無助台海和平穩定，兩岸應進行和平且具建設性的對話。

外交部表示，這是英國繼去年擔任G7輪值主席國期間三度強調維護台海和平與穩定的重要性後，再次對中國軍機擾台表示關切。除強生首相外，英國外相特斯拉（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等官員，也均曾在媒體專訪丶發表演講等許多場合，公開強調維護台海和平及穩定的重要性。

外交部指出，去年美日丶美韓丶歐日領袖等峰會，日澳2＋2丶法澳2＋2等會談也重申重視台海安全的立場，凸顯維持台海的和平穩定已經是美、日、英、法、歐盟等世界主要民主陣營領導階層的主流共識。台灣不會因為中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式；中國威權持續脅迫台灣，只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質。