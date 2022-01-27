桃園市議員蔡永芳涉嫌2015年開始，以人頭詐領助理費，桃園地檢署26日指揮桃園市調查處前往住處、辦公室搜索等地，檢方訊問後，依貪汙治罪條例諭知30萬元交保。記者去電詢問蔡永芳，手機並未開機。

桃園市調查處26日兵分多路搜索，蔡永芳也被帶回桃園地檢署，蔡永芳2014年當選首屆桃園市議員，2015年起就涉嫌以親友人頭詐領助理費。檢方表示，經訊問後，認蔡永芳涉犯貪汙治罪條例，諭知30萬元交保。記者去電蔡永芳，手機並未開機，另桃園市長鄭文燦今天在八德有多項防疫行程，蔡永芳也未陪同。