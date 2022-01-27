今年56歲的藍心湄，出道至今已有38個年頭，演藝事業橫跨歌手、主持與演員，是影、視、歌「三棲」的藝人，擁有「藍教主」、「台灣瑪丹娜」等美名。更在餐飲副業打拼23年，加上曾代理過知名運動品牌「Adidas」，多年來累積財富外界預估高達15億。不過感情上卻是相當坎坷，不只尚未結婚，兩任曾長期交往的對象都劈腿，讓藍心湄留下遺憾。

回顧藍心湄的情史，她曾先後與室內設計師男友交往9年，以及樂團吉他手交往6年，然而最終都因對方劈腿，導致分手收場，連藍心湄自己都無奈表示：「我太寵男人了，大家別學我！現在想起來都覺得笨。」兩次情傷也粉碎藍心湄對感情的信任。

藍心湄曾赴日進行人工受孕，可惜最終流產。（圖／中時資料照）

不過，藍心湄也曾渴望擁有孩子，在43歲時飛往日本、花費200萬元，還精挑細選找了合適的捐精者，進行人工受孕，受精卵也成功著床。只不過喜悅只維持了2個月，藍心湄就透過微博表示：「大姨媽戰勝了老大」，以幽默的口吻宣布流產消息，讓各方粉絲與好友感到不捨，此後她也沒有再次嘗試人工受孕。

年近60的藍心湄對結婚生子已無追求，也已做好未來的財產分配。（圖／中時資料照）

即使如此，藍心湄依舊樂觀開朗，表示：「我都快60歲了要怎麼嫁，何況也沒人敢娶。加上我個性難伺候又機車！」與其渴望別人來照顧自己，藍心湄更願意出手照顧好身邊的朋友和家人。更提到當自己離開了，會把財產保留三分之一給員工，剩下的則捐助給世界各地的小孩，「現在生活的重心主要都圍繞在家人和演圈內的長輩上！」藍心湄霸氣喊話，與其感嘆無法擁有的事物，不如著眼於身邊的美好。