去原廠維修也要小心！一名網友在臉書指出，表妹的車因為變速箱故障送去信任的原廠維修，但原廠表示變速箱不在保固範圍內，整組換新要12萬元，表妹聽了傻眼決定找私人保養廠，卻得知變速箱確實在保固內，氣得回去找原廠主管理論，他才坦承此事，結果修好後報價單下來，竟只有換零件5千多元，讓表妹氣炸「為什麼一開始要叫我花12萬換新？」

一名網友日前在臉書《爆廢公社公開版》發文，說表妹的車變速箱故障，送去信任的原廠檢查，原廠表示換全新的變速箱要12萬元，當下表妹想到去年原廠主管有幫她買延長保固可到7年，不限里程，所以請原廠看一下保固資料，但對方卻回「當初的延長保固沒有變速箱」。

原PO說，由於12萬太貴了，表妹決定到私人保養廠處理，然而老闆檢查後告訴她，車子的保固延長到10年，照理講變速箱不用自行更換，打去總公司問，對方也回覆確實有保固，於是表妹再打給原廠主管，對方還是堅持「我跟你保證，你這台車真的沒保固」，最後經總公司居中協調半小時，主管才坦承有保固，要她開回來維修。

原PO說，等車子修好後，表妹看到明細傻眼了，上面竟然不是寫換全新變速箱，而是換零件5千多元，詢問後得知「加保的保固內容是零件，如果車主換全新的變速器，就不會用到保固」，讓原PO和她表妹氣炸「為什麼一開始要叫車主花12萬換全新的，這是原廠保養？」得知真相的表妹在原廠大鬧特鬧之後，主管才坦承疏失，這次不收費用。

對此，網友紛紛留言：「原廠保養廠真的有些只想賺錢」、「不想戰性別，但很多保養廠看到女車主，好像看到盤子一樣」、「原廠保養有被活活剝層皮的感覺」。