31歲「韓劇女王」朴信惠與小1歲崔泰俊22日低調舉行婚禮，近5年的姊弟戀開花結果，朴信惠事後曬出身穿傳統韓服的結婚照，感謝外界的祝福。新婚的朴信惠昨（26日）則曬出2張婚禮照，崔泰俊甜寵牽著朴信惠的手，並貼心為老婆遮住頭上的光，讓幸福的朴信惠露出靦腆笑容，畫面幸福爆表。

朴信惠昨在IG曬出2張婚禮現場照，朴信惠再次感謝替她籌備婚禮的各單位，照片中，朴信惠頂著氣質包頭、身穿白色羽毛花紋白紗，讓朴信惠氣質又狂噴仙氣，而朴信惠緊牽著崔泰俊的手，她眼神望著老公，畫面甜翻，而另一張照片則是，崔泰俊俏皮地鼓起雙頰，並貼心替老婆遮住頭上的光，幸福的朴信惠露出靦腆笑容，從照片就散發滿滿幸福感，實在閃到爆表。

這不只是朴信惠婚後首度放閃，同時也是朴信惠與崔泰俊交往近5年以來，兩人首次公開同框照，小倆口新婚的喜悅更是溢於言表。朴信惠雖然是帶球嫁，但婚紗巧妙的設計也藏住她的孕肚，絲毫看不出朴信惠已經是孕媽咪。

崔泰俊開心娶女神，兩人在婚禮上交換誓詞並甜蜜親吻，朴信惠還講到一度哽咽，崔泰俊立刻伸手溫柔替愛妻擦淚，場面溫馨感人，小倆口也在200位賓客的見證下，幸福完成婚禮，外界接下來也期待，朴信惠與崔泰俊早日宣布產下「愛的結晶」。