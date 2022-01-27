自從籃波一場都沒打就告離台之後，台啤英熊的第3洋將空缺已久，如今終在27日決定，把原本效力SBL台啤的蓋樂威，跳槽升到T1聯盟台啤英熊，最快可在30日作客出戰高雄海神比賽上場，只是這種把洋將從「二軍」升「一軍」的做法，恐怕也只有可能在T1聯盟出現！

以下是台啤英熊官方新聞稿內容，『台灣啤酒英熊職業籃球隊今(27)日宣布SBL台灣啤酒籃球隊現年30歲、188公分小洋將蓋樂威(Ramon Galloway)即日起加入T1台啤英熊隊。蓋樂威生涯闖盪NBA夏季聯賽三次後，征戰義大利、墨西哥等多國職業聯賽，並於去年在多明尼加聯賽明星賽獲得MVP頭銜。2021-22賽季加入SBL台灣啤酒籃球隊後，截至1月23日，出賽12場比賽，平均20.4分、4.2助攻、7.8籃板，以近似街頭籃球打法，遠投近切皆擅長的人來瘋球風著名，為台灣啤酒暫居龍頭的一大功臣。

蓋樂威私下是團隊內的開心果，因為住在台啤球隊宿舍關係，與T1球員也經常談笑風生，因此台啤英熊球隊內部完全不擔心個性磨合問題。蓋樂威表示：「我隨時都準備好要上場並且為球隊拿下勝利。我和台中葳格太陽前洋將Alonzo Gee是好朋友，也在其他國家遇過新北中信特攻的厄力，私下和隊友士東也非常聊得來，我相信我的能力能為球隊帶來正面的影響。」

針對戰力方面，台啤英熊總教練楊志豪表示：「蓋樂威搭配蔣淯安在團隊速度上有很大的提升，在防守端也有一定的侵略性，很期待他在比賽中的表現。」蓋樂威將於30日客場對戰高雄全家海神時進入登錄名單。至於SBL台灣啤酒洋將補強也將預計於2月抵達台灣，兩隊一同朝著雙冠軍目標持續邁進。』