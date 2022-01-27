倖田來未（左）與妹妹misono（右）幫參加歌唱比賽的媽媽茂子打氣。（摘自IG）

39歲日本「性感歌姬」倖田來未推出20年全精選《BEST~2000-2020~》，為出道20週年劃下新句點，同時也在個人IG上曝光新專輯進度，分享拍攝專輯封面照的花絮。只見她身穿黑色薄紗裙開心轉圈，大方展現美腿與緊實臀部曲線，又甜又辣的造型，讓粉絲大飽眼福。

日前一張倖田來未與媽媽茂子及妹妹misono的合照，也在網路上引發討論。為了參加電視歌唱比賽的媽媽，姐妹倆特地到休息室加油打氣。倖田來未發文表示「61歲聽說是節目史上年紀最大的參賽者，不受年齡限制勇於挑戰的樣子，雖然是自己親媽，但真心尊敬。老媽超愛妳的啦」，而日本網友也大讚媽媽的凍齡高顏值，母女不止長相神複製，連歌唱實力也一樣強。

倖田來未20週年紀念全精選，收錄包括出道曲〈TAKE BACK〉、〈Butterfly〉、〈悲夢之歌〉、〈愛之歌〉等超夯經典歌曲，以及〈CUTIE HONEY 甜心戰士〉、〈D.D.D.〉、〈hands〉、〈L IT〉、〈WALK OF MY LIFE〉的新錄版；特典DVD更精選出28首MV，將倖田來未20年的軌跡盡收其中。台壓版本周五（28日）正式發行。