學生二採轉陽確診！桃園八德長頸鹿安親班停課14天 12:182022/01/27 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園八德長頸鹿安親班因有學生二採轉陽確診，須停課至2月9日。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育局官網公告八德長頸鹿安親班停課14天。（圖取自桃園市教育局官網） 桃園疫情延燒，教育局官網公告八德長頸鹿安親班停課14天，需要停課至2月9日。據悉該名個案一採陰性，但二採轉陽確診，補習班緊急停課消毒。 桃園目前停課14天學校累計14校，分別為中壢高商（含進修部）、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園、群倫補習班及八德長頸鹿安親班。 桃園再傳學生確診！群倫補習班35名師生遭匡列 桃園錢都群聚集中這天！阿嬤吃鍋染疫 再傳加貝爾幼兒園 #長頸鹿 #安親班 #新冠肺炎 #台灣 #補習班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台最團結的地方在這裡！秒懂10大超級中壢人特徵 09:412022/01/27 娛樂 桃園市議員蔡永芳涉詐領助理費 檢方諭知30萬交保 12:122022/01/27 社會 27天350例本土！台灣最新確診地圖曝 不明感染源6起 07:532022/01/27 生活 電信業今年大展拳腳 台灣大 擬再啟併購行動 04:102022/01/27 財經要聞 逆時中Part I 桃園餐廳3規範 內用座位減半 04:102022/01/27 焦點要聞 得Omicron會腦霧！輕症也恐終身腦損傷 04:272022/01/27 健康 高雄台灣燈會 重現星際大戰光劍秀 04:102022/01/27 地方新聞 台灣人看大陸》禮失求諸野 00:022022/01/27 兩岸徵文 Omicron很會鑽漏洞 本土疫情失控？醫揭判斷關鍵 08:492022/01/27 生活 寒舍集團愛心送暖 募20萬元捐贈台灣導盲犬協會 09:532022/01/27 生活 提升覆蓋率指揮中心評估 成人第4劑 5～11歲兒童打疫苗 04:102022/01/27 焦點要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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