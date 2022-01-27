教育局官網公告八德長頸鹿安親班停課14天。（圖取自桃園市教育局官網）

桃園疫情延燒，教育局官網公告八德長頸鹿安親班停課14天，需要停課至2月9日。據悉該名個案一採陰性，但二採轉陽確診，補習班緊急停課消毒。

桃園目前停課14天學校累計14校，分別為中壢高商（含進修部）、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼、加貝爾幼兒園、群倫補習班及八德長頸鹿安親班。