香港特首選舉將於3月27日舉行，提名期由2月20日開始，3月5日結束。(新華社)

香港特首選舉將於3月27日舉行，提名期由2月20日開始，3月5日結束，為期14天。

這次是北京修改香港選舉制度下的首場特首選舉。據了解，港府已部署好特首選舉投票日的安排，約1500名選委將獲安排在當日早上投票，本屆採電子派票，投票時間長約兩小時，之後預料以人工點票。