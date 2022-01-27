香港特首選舉提名期2月20日開始 為期14天、採電子派票 12:472022/01/27 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首選舉將於3月27日舉行，提名期由2月20日開始，3月5日結束，為期14天。（資料照，新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首選舉將於3月27日舉行，提名期由2月20日開始，3月5日結束。(新華社) 香港特首選舉將於3月27日舉行，提名期由2月20日開始，3月5日結束，為期14天。 這次是北京修改香港選舉制度下的首場特首選舉。據了解，港府已部署好特首選舉投票日的安排，約1500名選委將獲安排在當日早上投票，本屆採電子派票，投票時間長約兩小時，之後預料以人工點票。 大陸三月召開全國兩會 媒體報名作業展開 不邀請境外記者臨時來京採訪 美聯準會利率不變暗示3月升息 鮑爾預計今年通膨下降 #香港 #特首 #選舉 #電子派票 #提名期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節初一至初三車潮流量高峰 高市熱門景點將實施交管 10:242022/01/27 生活 高雄台灣燈會 重現星際大戰光劍秀 04:102022/01/27 地方新聞 BOSS換上全新品牌標誌 開啟大規模品牌煥新行動 2022春夏全明星形象廣告 隆重登場 13:372022/01/26 生活 《航運股》BDI指數修正免驚 正德營運展望順風 10:172022/01/27 財經 美國12月新屋銷售 攀10個月高點 07:262022/01/27 財經 強化對中國競爭力 美眾院推出「2022年美國競爭法」 創立美國晶片基金 05:562022/01/27 國際 六都市長皆由蔡英文徵召苦苓怒嗆這句 網驚：風向變了 08:552022/01/27 政治 三星推旗艦新機 安卓陣營年後反攻 04:102022/01/27 財經焦點 世界宗教博物館迎虎年 以「跨宗教圍爐」為主題推出2支短片 10:282022/01/27 生活 聯亞Q1業績 有望觸底反彈 04:102022/01/27 證券．權證 「春節七天樂」攝影大賽 徵集活動開跑 11:022022/01/27 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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