隨著立陶宛同意台北以台灣名義在立國首都開設代表處，引發北京對維爾紐斯的貿易報復，甚至波及第三國企業；據立陶宛國家廣播電視台報導，北京與維爾紐斯的外交糾紛正損害立陶宛的科技產業。如今，雷射產業的代表出來高呼「我們被犧牲了！」，並揚言如果情況再不改善，雷射產業恐被迫撤資改去他國設廠。

雷射製造企業Brolis Group的聯合創辦人維茲巴拉斯(Kristijonas Vizbaras)證實，「如今情況很明朗，外交部長(藍斯柏吉斯，Gabrielius Landsbergis)直言不諱的表示，與北京、歐盟的情勢目前不會改變」。

維茲巴拉斯此語，是在日前參加總統府會議後提到的。日前，為因應北京對立陶宛實施的非官方經濟制裁，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）召集會議，討論經濟對策。

維茲巴拉斯補充道，「從技術來說，我們已經為這種建立在價值上的政策所犧牲」。如果情況不改變，科技業很快地只能撤資，轉向其他國家投資。

他強調，目前存留在立陶宛的資產會持續留在該國，「但我們需要增加產量才能加入全球供應鏈」。留在立陶宛的產能能在合適的地方發揮，進而阻絕北京直接或間接的參與。

不過，當被問及目前正與歐盟進行協調的援助機制，能否補償雷射產業因失去大陸市場而造成的損失；維茲巴拉斯強調「補償不是本公司的目標」。科技業想走與補助措施無關，而是想要開拓業務與銷售量。

他補充，「在汽車與雷射產業，我們無法忽略北京主導全球供應鏈的事實。但我們要的不是這個，如此而已。如果我們無法銷售我們的商品、我們的零件，那我們就無法在這個地理區域推動業務」。

目前，立陶宛總統打算修改企業所得稅，並對受大陸制裁影響的企業提出補助方案，以緩解企業在這波貿易戰中受到的創傷。