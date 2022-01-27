彰縣府率先作減碳領頭羊，鼓勵縣民淘汰高汙染機車輛換綠能機車，最高補助1萬8000元。（吳敏菁攝）

彰縣府率先作減碳領頭羊，鼓勵縣民淘汰高汙染機車輛換綠能機車，最高補助1萬8000元。（吳敏菁攝）

彰縣府率先作減碳領頭羊，鼓勵縣民淘汰高汙染機車輛換綠能機車，最高補助1萬8000元。（吳敏菁攝）

彰縣府率先作減碳領頭羊，鼓勵縣民淘汰高汙染機車輛換綠能機車，最高補助1萬8000元。（吳敏菁攝）

彰化縣機車車齡不斷增高，目前有82萬輛機車，其中20萬輛是1至4期高汙染老舊機車，機車的高汙染排放是電動機車的數百倍以上，不僅耗油，更造成環境汙染，彰縣府率先作減碳領頭羊，鼓勵縣民淘汰高汙染機車輛換綠能機車，最高補助1萬8000元並每月抽出10名幸運兒送好禮。

縣長王惠美表示，近年肺癌、肺腺癌比率升高，機車汙染量隨著機車車齡不斷增高，高汙染的老舊機車，不僅耗油，更造成環境汙染，傷了荷包更影響身體健康，台灣為了與國際接軌，宣布2050年達到淨零碳排目標並預計自2023年起收取碳費，為加速減碳作為並強化氣候變遷調適，縣府率先作減碳領頭羊，汰舊換新一輛老舊燃油機車可有2.3噸減碳效益，縣民除可獲得碳權憑證外，縣政加碼8000元補助金，活動到今年12月31日，一起實踐地球公民責任。

彰化縣環保局長江培根表示，彰化縣機車汰舊換新的電動機車補助方案，只要淘汰高車齡的機車，報廢2007年6月30日以前出廠的高汙染機車，且機車設籍於彰化縣滿1年以上的縣民，就可獲得淘汰高車齡機車加碼補助金1500元，加上環保署補助2000元，每輛可獲補助3500元。

而淘汰高車齡機車換購電動機車的縣民，彰化縣環保局最高補助8000元，環保署補助3000元（其中含碳權憑證1000元），經濟部工業局補助7000元，最高可獲補助1萬8000元。

新購電動機車，彰化縣環保局補助3000元，經濟部工業局補助7000元，最高補助1萬元，請大家把握機會，補助收件期限自即日起至2023年1月10日止。

王惠美也感謝彰化縣機車商業同業公會、機車公會的建議，在新冠疫情期間，做了許多改善，如機車補助可用線上申請，線上申請已達98％以上，節省紙張、人力及油錢。今年度再創新提供「機車補助[email protected]官方帳號服務」，提供1對1諮詢管道，並針對加入[email protected]官方帳號會員，每月抽出10位幸運會員送好康禮，可多多利用「機車補助線上申請e化系統」，相關補助資訊可至彰化縣環保局網站。