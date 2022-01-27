華視新聞台台長陳雅琳為新春節特別節目《FOLLOW主播樂遊趣》造訪台南國華街吃遍當地美食，並透露去完台南回來就胖了3公斤，直呼：「一切甘願！家鄉味實在令人難以抗拒，裡頭還充滿著當地人的熱情與童年回憶。」

陳雅琳身為台南人、是百年學校「立人國小」的學生，回到家鄉立馬感受當地居民的熱情招待。她前往台南菁寮老街台劇《俗女養成記》中經典建築「金德興中藥行」，並獨家開箱中藥行2樓，還原當年「嫁妝一牛車」的懷舊場景。

陳雅琳與主播謝昀燐另外到訪屏東車城鄉，前往四重溪品嚐全台唯一的「冬天西瓜」，陳雅琳台長吃完讚不絕口地說：「四重溪的冬天西瓜吃起來不僅有『沙沙感』很過癮，甚至比夏天的西瓜還要甜！」還前往勝利星村體驗1日和服穿搭，突顯當地特有的日本風情。

陳雅琳與主播宋燕旻親臨嘉義造訪逐鹿部落，曾去過日本奈良的宋燕旻說：「裡頭的梅花鹿生態園區完全不亞於日本，很有異國風情。」當天她們與嘉義縣長翁章梁展開一場趣味射箭比賽，陳雅琳台長自信滿滿地射出第一箭卻直射在地板上，讓縣長笑到不行，不過第二箭之後她逐漸掌握施力點立馬展現瞄準實力不但更加輕鬆射上靶還因此獲得滿堂彩，宋燕旻笑說：「若自己活在要用弓箭狩獵的時代，我可能會餓死！」

來到阿里山為了呈現日出雲海的美景，陳雅琳與宋燕旻無畏大陸冷氣團來襲，凌晨5點前往海拔將近1500公尺的高山上，花2小時多拍攝縮時畫面，回來台北宋燕旻還因此得了重感冒，她說：「當下症狀嚴重到以為自己確診COIVD-19，趕緊去買快篩檢測，幸好只是烏龍一場！」

華視新春節特別節目《FOLLOW主播樂遊趣》由陳雅琳台長、宋燕旻、林奕雯、林柏樫、林彥汝、林玉珍、林仙怡、王乃伃、Siku Yaway、謝昀燐等主播群，帶領觀眾朋友全台玩透透。節目將從1月30日小年夜到2月6日大年初六每晚8點在華視新聞52台播出；1月31日除夕到2月4日大年初四每天上午9點在華視主頻12台連播2集。