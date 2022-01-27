根據特斯拉最新季報，雖然供應鏈供貨吃緊問題，在2022年還會續燒，不過，產能受限的特斯拉，還是樂觀預估2022年的新車交車量，應可年增至少50%。

特斯拉於美國時間26日盤後，股價一度上漲1.6%。這家全球市值最大的汽車製造商，最新季報雖優於市場預估值，但還是得需要面對缺長短料的事實。另外，特斯拉預計在2022年新開的兩家超級工廠，也是需要車用晶片來生產。同時，新研發的電動車電池技術可望將被導入。

執行長馬斯克表示，因為缺少晶片，特斯拉2022年不會推出新車款，但希望2023年推出Cybertruck、Semi以及Roadster新產品。同時，特斯拉也暫時不會生產，售價較低廉約2.5萬美元的新電動車。

特斯拉指出，自己車廠已連續幾季產量不足，受限缺料情況很可能在2022年一直持續下去。位於德州奧斯汀的超級工廠已於2021年底開始生產Model Y車款，不久後就可交車。另外，也希望加州的超級工廠能增加產能，每年至少產出60萬輛。

自動駕駛方面，馬斯克希望2022年能真正落實。據悉，特斯拉一直在進行道路測試，希望自駕軟件能儘快上軌道，因此短期還是無法看到全面自駕。

特斯拉第四財季營收，從一年前的107.4億美元，增加至177.2 億美元，市場預估值則為165.7億美元。同時，息前稅前折舊前攤銷前的獲利(EBITDA)達40.9億美元，也超過市場預估的38.9億美元。

從特斯拉最新的財報來看，原物料以及物流成本，加上召回維修相關費用皆有增加趨勢。目前，特斯拉正召回超過47.5萬輛Model 3以及Model S電動車，以強化行車安全與車體結構。