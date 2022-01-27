據住展雜誌統計，去年Q4北台灣新成屋、預售屋成交價格不僅維持多頭格局，台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區等，五處新建案房價全都創下歷史新高紀錄，僅宜蘭地區仍未突破前波高點。不僅如此，去年Q4房價漲勢更為強勁，北台灣各縣市新建案平均年漲幅擴大至8.7％，較同年Q3平均年增幅增加2.5個百分點。住展雜誌研發長何世昌表示，由於房價在2021年進入「主升段」，現在房價已經不是漲或跌的問題，而是「會漲到什麼程度」的問題；以領頭羊台北市來說，今年就會挑戰100萬元／坪這個魔王關卡，勢必成為市場關注的焦點。

住展雜誌統計資料顯示，台北市去年Q4房價續漲到95.1萬元／坪，較上季上漲1.4萬元／坪、季漲幅約1.5％，連續八個季度上漲，且連二季刷新歷史新高。若與去年同期相比，則上漲6.5萬元／坪、年漲幅擴大至7.3％。

新北市去年Q4房價為43.7萬元／坪，較Q3上漲1.2萬元／坪、季漲幅約2.8％，價格連續八季上漲，並寫創下史上新高；與2014歷史高點42.9萬元／坪相比，還多出0.8萬元／坪。近一年來，房價上漲3萬元／坪、年漲幅約7.4％。

何世昌分析，近期台北市各行政區處於輪漲格局，Q4以中正、中山、南港等地漲幅稍大，主要是高價建案熱銷帶動整區房價跟漲；由於預售屋實價揭露速度加快，高價案周邊房價跟進調漲的速度也比去年快。預期今年下半年，台北市房價就會進入單價百萬元挑戰賽。另，新北市仍以蛋白區的價位漲速較強勁，如八里、淡水、五股等地漲幅較高，主因是這幾處房價相對較低，自住買盤持續流入推升住宅需求與房價。

何世昌指出，去年中上路預售屋實登的助漲效果是全國性的，尤其以平價建商大漲價對消費者衝擊最大；當平價案全面調漲，便形成「平價建商漲價與高價案價差縮小→高價案漲價拉大價差→平價案再漲價→中古屋跟漲」的無奈循環。由於經濟成長強勁、通膨疑慮更濃，再加上國內房市調控措施戰略上的失誤，房地合一2.0與囤房稅都重蹈南韓覆轍，這波房市多頭的持續時間恐怕會比多數人預期得更長。當房價漲勢見不到盡頭，現在是買到房子的人作夢也偷笑，空手的只剩淚兩行了。