台中銀(2812)為落實金管會「信託2.0推動計畫」，推動與其他產業跨業結盟合作，特別規畫推出「愛滿分專案」，為推出身心障礙者、高齡者安養信託及保險金信託業務後，主動尋求包括食衣住行等各產業進行跨業結盟，創新發展更多、更好的信託商品及服務功能。

台中銀表示，「愛滿分專案」將具備跨業支付功能，如委託人的安養中心、長照、輔具、交通接送、醫療或個人其他生活所需費用，都可經由信託專戶來自動支付。客戶未來若有受領保險金，也可直接由保險公司匯入信託專戶，讓信託財產的來源及運用更豐富多元。

台中銀信託業務主管進一步說明，台中銀致力讓信託機制跳脫傳統框架，提升成為整合內外部各種業務及資源的平台，讓大眾能用非常簡便的手續、人人都負擔得起的費用，輕鬆照顧自己及家人，讓信託能滿足社會各族群的需求。

台中銀表示，信託委託人加入「愛滿分專案」信託服務，就能享有量身訂做的信託服務，開啟安養信託一站式購足的新里程。未來將持續擴大與各產業合作，完整提供客戶各項生活所需，建立具綜效的跨業結盟「愛滿分」幸福生活圈，達成「信託2.0」全方位信託目標。

除了致力於提升金融業務服務品質，台中銀亦相當重視營造員工幸福職場及參與社會公益活動。台中銀表示，未來將繼續秉持以愛經營企業的精神，持續將公益活動擴展到社會各個角落，善盡優質企業對社會的關懷與責任，體現普惠金融的真實價值。