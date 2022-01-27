行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

行政院今日召開院會，金管會副主委邱淑貞表示，日前有女子個資遭銀行行員洩漏給保全，此事將會依照銀行報上來的處置措施處理。若違反內控，可罰200萬至5000萬。另過年期間金融服務不中斷，仍會持續提供多項服務，也請民眾春節防疫不鬆懈。

金管會銀行局長莊琇媛指出，像是電子銀行、信用卡及電子支付機構、ATM等服務，也會提供24小時客服專線。

有關日前有一名女子的個資遭銀行行員洩漏給該銀行保全，以致該保全聯絡該女子表示想「交朋友」，以致女子不滿控訴銀行洩露客戶個資一事，邱淑貞說，此事將依照銀行呈報的處置措施處理，若違反內控，是會罰200萬至5000萬，若是違反個資法，會依相關規定處理。

莊琇媛表示，春節防疫期間，也鼓勵民眾多加使用線上金融服務，分行櫃檯應設置隔板，也請全程戴口罩，而金管會也成立應變小組，也會持續關注國內外重大金融輿情，並採取相關監理措施。