桃園市幼兒園群聚相關案例中的案18613，22、23日曾返回苗栗縣苑裡鎮娘家探親，苗縣府衛生局匡列相關接觸者進行PCR檢測，並將在27日下午1點30到4點，開設快篩站，讓與案18613確診者有足跡重疊的民眾免費快篩，預估篩檢200人次。
衛生局指出，該名個案足跡為苑裡鎮小太陽診所、安和診所和苑裡郵局，目前已匡列23人進行PCR採檢，為疫情掌握更快速，找出遺漏可疑接觸者，設置快篩站。
27日下午1點半到4點，在苑裡鎮水坡里往大山母牧場，現為清潔隊停車場，苗40-1鄉道國三橋下，設置戶外篩檢站。
衛生局呼籲符合快篩的民眾，盡速到場篩檢，民眾前往篩檢應攜帶身分證，並全程戴口罩，請自行騎車或開車，勿搭乘大眾交通工具。
若無法今天下午到快篩站快篩者，可在1月28日上午9點至中午12點，到苑裡李綜合醫院篩檢站篩檢，未來將視疫情狀況再增設篩檢站。相關篩檢疑問，可洽詢苗栗縣衛生局（037）558201。
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