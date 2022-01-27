立法院三讀通過提高酒駕刑責，台南地檢署今天表示，今年截至1月26日，南檢已駁回32人有酒駕前科的易科罰金聲請，直接發監執行。

台南地檢署發言人林仲斌今天告訴中央社記者，檢方今年視個案狀況，駁回32名有酒駕前科者的易科罰金聲請，這些人因酒駕被判處6個月以下有期徒刑。

林仲斌表示，南檢貫徹維護民眾公共安全，認定這些人「若准予易科罰金顯難收矯正之效，且難以維持法秩序」，發監執行以杜絕違法者僥倖心態。（編輯：卞金峰）1110127