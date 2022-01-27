疫情嚴峻，桃園餐廳內用規定加嚴，台北市副市長黃珊珊27日表示，北市的確有餐廳足跡，2、3級警戒有SOP，針對春節專案2.5級警戒也已規畫好。外界好奇，鄰近的新北市是否有類似措施，新北市長侯友宜表示，新北市從一開始就非常注意防疫落實性，防疫落實性可以做徹底的話，萬一有確診個案就可以立刻啟動疫調，匡列採檢有效圍堵，春節期間最重要的是市府一步一腳印不停歇，市民配合防疫，一定守得住，最重要全力落實防疫，市民全力打氣，市府好好把關就能守住疫情。

北市餐廳內用加嚴？ 黃珊珊曝「已規劃2.5級警戒」擬春節上路