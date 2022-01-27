北市擬定春節專案2.5警戒 侯友宜：春節期間防疫不停歇 12:372022/01/27 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，春節期間最重要的是市府一步一腳印不停歇，市民配合防疫，一定守得住，最重要全力落實防疫，市民全力打氣，市府好好把關就能守住疫情。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻，桃園餐廳內用規定加嚴，台北市副市長黃珊珊27日表示，北市的確有餐廳足跡，2、3級警戒有SOP，針對春節專案2.5級警戒也已規畫好。外界好奇，鄰近的新北市是否有類似措施，新北市長侯友宜表示，新北市從一開始就非常注意防疫落實性，防疫落實性可以做徹底的話，萬一有確診個案就可以立刻啟動疫調，匡列採檢有效圍堵，春節期間最重要的是市府一步一腳印不停歇，市民配合防疫，一定守得住，最重要全力落實防疫，市民全力打氣，市府好好把關就能守住疫情。 北市餐廳內用加嚴？ 黃珊珊曝「已規劃2.5級警戒」擬春節上路 訂閱影音： 中時新聞網 影／台中居檢者落跑6小時 盧秀燕：重罰30萬元 台中春安工作昨夜起跑 盧秀燕：同時落實防疫 #防疫 #落實 #北市 #春節專案 #春節期間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣萬安最大挑戰是「她」李明賢：民調有7％就難打 10:292022/01/27 政治 陸交通運輸部：嚴控北京冬奧會交通場站等各項防疫措施 11:522022/01/27 兩岸 李秉穎示警 完全放棄防疫 每天恐有50死 04:102022/01/27 焦點要聞 防疫也要防竊 龜山警入傳統市場宣導財不露白 14:192022/01/26 寶島 餐飲空汙防制新法2月1日上路 北市857家業者列管 14:292022/01/26 生活 美駐北京外交官 防疫無豁免想返國 04:102022/01/27 產業財經 台中男居檢落跑慘了！半夜外出逾6小時 中市府開罰30萬 16:362022/01/26 生活 北士科帶動房市 龍霖初心進駐石牌路黃金地段 09:002022/01/27 房市新訊 本土疫情延燒 餐廳內用 中央不禁、地方從嚴 04:102022/01/27 財經要聞 BMW大7遇攔檢撞警車 警開2槍逮3嫌全是毒蟲 07:562022/01/27 社會 居檢男擅離逾6小時 重罰30萬 04:102022/01/27 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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